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У Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі, – міністр юстиції

Законопроєкт мають підготувати до 17 червня – річниці введення радянських військ у 1940 році.

У Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі, – міністр юстиції
Фото: twitter.com/bordans

У Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі.

Про це у Твіттері написав міністр юстиції країни Яніс Борданс.

Законопроєкт мають підготувати до 17 червня – річниці введення радянських військ у 1940 році.

“Обидві країни несуть безпосередню відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень і геноциду, про що також йдеться у заяві Сейму та висновках Європейської Ради. У Латвії вже існує правовий механізм, у межах якого можна конфіскувати майно в рамках кримінального провадження”, – зазначив він.

Борданс зазначив, що для чіткого волевиявлення законодавця та вирішення юридичних нюансів “потрібен спеціальний закон, який усуне будь-які перешкоди та тлумачення щодо відчуження майна, що належить Росії та Білорусі, для потреб держави та суспільства”.

Як пише Радіо Свобода, йдеться про “Дім Москви” в Ризі та два санаторії у Юрмалі, що належать держструктурам в Росії та Білорусі.

У цих приміщення, зокрема, мають розмістити українських біженців та проводити реабілітацію постраждалих.

Як пише rus.delfi.lv, суди отримали інформацію про небхідність замороження рахунків санаторіїв та "Дому Москви" ще 6 квітня.

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