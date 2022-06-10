У Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі, – міністр юстиції

Законопроєкт мають підготувати до 17 червня – річниці введення радянських військ у 1940 році.

У Латвії розроблять закон про відчуження нерухомості Росії та Білорусі.

Про це у Твіттері написав міністр юстиції країни Яніс Борданс.

Законопроєкт мають підготувати до 17 червня – річниці введення радянських військ у 1940 році.

Šodien pēc ES tieslietu ministru diskusijām par Krievijas paveiktajiem kara noziegumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un genocīdu esmu uzdevis TM ekspertiem līdz 17.jūnijam,proti, līdz Krievijas okupantu ienākšanas Rīgā gadadienai, izstrādāt speciālu likumu par īpašumu atsavināšanu. pic.twitter.com/nQR1cimgup — Jānis Bordāns (@Bordans) June 9, 2022

“Обидві країни несуть безпосередню відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень і геноциду, про що також йдеться у заяві Сейму та висновках Європейської Ради. У Латвії вже існує правовий механізм, у межах якого можна конфіскувати майно в рамках кримінального провадження”, – зазначив він.

Борданс зазначив, що для чіткого волевиявлення законодавця та вирішення юридичних нюансів “потрібен спеціальний закон, який усуне будь-які перешкоди та тлумачення щодо відчуження майна, що належить Росії та Білорусі, для потреб держави та суспільства”.

Як пише Радіо Свобода, йдеться про “Дім Москви” в Ризі та два санаторії у Юрмалі, що належать держструктурам в Росії та Білорусі.

У цих приміщення, зокрема, мають розмістити українських біженців та проводити реабілітацію постраждалих.

Як пише rus.delfi.lv, суди отримали інформацію про небхідність замороження рахунків санаторіїв та "Дому Москви" ще 6 квітня.