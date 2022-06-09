Президенти США та Польщі обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що президенти говорили про підтримку України в повномасштабній війні з Росією.

Також Байден і Дуда обговорювали питання безпеки. Зокрема, східного флангу НАТО. Байден наголосив, що США віддані безпеці Польщі та інших країн-членів Альянсу в Східній Європі.

Також американський президент побажав успішного проведення саміту Бухарестської дев'ятки. (Польща, Угорщина, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Болгарія і Чехія).

Нагадаємо, у травні війна в Україні стала темою для обговорення на саміті "Бухарестської дев'ятки", у якому взяв участь Байден. Крім того, ситуацію в державі збираються обговорити і на саміті НАТО в червні. Тоді Дуда наголосив, що ні Європа, ні світ "не повинні відводити очі" від України.