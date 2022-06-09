​Карпентер: Захід не має створювати Путіну шляхи для відступу, він завжди може відступити в Росію

Постпред США при ОБСЄ наголосив, що зараз - важливо надавати Україні все необхідне озброєння та техніку.

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер вважає, що Захід робив велику помилку, що довгий час проводив політику умиротворення Росії і не прислухався до деяких застережень, які вже лунали.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я вважаю, що головна, колективна помилка Заходу в 90-х та 2000-х роках, полягала в тому, що вони запустили процес економічної взаємозалежності з Росією, через торгівлю, через взаємні інвестиції, через допуск Росії до різних міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі та багато, багато іншого. Вони сподівалися, що якимось чином із часом Росія стане відповідальною зацікавленою стороною в міжнародному співтоваристві", - сказав Карпентер.

Він наголосив, що держава, якою керує по суті, невелика група офіцерів КДБ, має зовсім інший погляд на світ.

"Вони грають в гру на вибування, з точки зору їхнього відношення до Заходу. Ця держава ніколи не зможе стати західною ліберальною демократією. І насправді вона все далі й далі віддалялася від західних ліберальних демократій, починаючи з часів Єльцина. Така відкритість, навпаки, дозволила Кремлю використовувати вразливі місця в Західних системах суспільства", - пояснив постпред США.

Говорячи про подальший розвиток війни Росії проти України, Карпентер наголосив, що зараз найважливіше - навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки. Він також зазначив, що радянського обладнання залишилося не так вже й багато, щоб Україна могла перевершити російські системи і захиститися від цього наступу.

"І це займе час, про це кажуть наші військові аналітики. Але ми тут надовго. Ми хочемо допомогти Україні захиститися", - запевнив Карпентер.

Він також прокоментував заяви Кремля про те, щоб Захід і, зокрема, США, не надавали Україні захисну зброю та техніку.

"Очевидно, що лідери Кремля будуть казати, що США та інші Західні держави не повинні надавати зброю Україні. Але тоді ВОНИ не повинні вторгатися в сусідню державу. Тож давайте повернемося назад і подивимось, хто це все почав. Їм не потрібні шляхи відступу, вони в будь-який момент можуть відступити в Росію. Це вони - ті хто вторгся в іншу державу. Я терпіти не можу, що нам завжди закидають можливу ескалацією. Це на них потрібно тиснути, щоб вони негайно покинули територію (України, - ред.), - наголосив Карпентер.

Нагадаємо, в травні у своїй промові на засіданні Постійної ради ОБСЄ Карпентер заявив, що якщо Захід не допоможе Україні стримати наступ Росії і перемогти її, це призведе до того, що нових Буч ставатиме дедалі більше. РФ не заспокоїться, буде тероризувати українців, поки не захопить Україну.