Кулеба: ​Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього поки немає

Наразі Україна також обговорює з Іспанією формат участі у саміті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає.

Про це він розповів на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив Кулеба.

Він додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.

За його словами, Україна також обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО.

"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.