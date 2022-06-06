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Кулеба закликає не вірити, що Путін не використає торгові морські маршрути, щоб напасти на Одесу

"Це той самий Путін, який казав Шольцу і Макрону, що він не збирається нападати на Україну".

Кулеба закликає не вірити, що Путін не використає торгові морські маршрути, щоб напасти на Одесу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити президенту Росії Володимиру Путіну про те, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси, щоб напасти на місто.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові маршрути для того, щоб напасти на Одесу. Але це той самий Путін, який казав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що він не збирається нападати на Україну - за день до того, як почав повномасштабне вторгнення. Не можна довіряти Путіну, його слова порожні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Україна досі цю інформацію не коментувала, і до заяв ставиться скептично.

Блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом у низці країн Африки і Близького Сходу. Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту. Росія шантажує світ і пропонує для припинення блокади зняти з неї санкції.

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