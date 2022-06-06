Кулеба закликає не вірити, що Путін не використає торгові морські маршрути, щоб напасти на Одесу

"Це той самий Путін, який казав Шольцу і Макрону, що він не збирається нападати на Україну".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити президенту Росії Володимиру Путіну про те, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси, щоб напасти на місто.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові маршрути для того, щоб напасти на Одесу. Але це той самий Путін, який казав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що він не збирається нападати на Україну - за день до того, як почав повномасштабне вторгнення. Не можна довіряти Путіну, його слова порожні", - зазначив він.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Україна досі цю інформацію не коментувала, і до заяв ставиться скептично.

Блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом у низці країн Африки і Близького Сходу. Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту. Росія шантажує світ і пропонує для припинення блокади зняти з неї санкції.