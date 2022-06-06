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​​Туреччина та Росія домовилися про експорт українського зерна з порту Одеси, - Bloomberg

Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

​​Туреччина та Росія домовилися про експорт українського зерна з порту Одеси, - Bloomberg
Фото: Укрінформ

Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

Раніше уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу зернових суден. Водночас Україна поки не схвалює цей план, через ризик того, що зняття оборони берегу може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу.

Туреччина сподівається, що схвалення попередньої пропозиції Організацією Об'єднаних Націй може ослабити безпекові занепокоєння.

Очікується, що в середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія  Лаврова в Анкару.  

Попередній план, запропонований РФ та Туреччиною, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та має гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. За словами співрозмовників, Україна не брала безпосередньої участі в переговорах.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB радник керівника ОПУ Михайло Подоляк сказав, що зернові конвої під охороною третіх країн можуть вирішити продовольчу кризу.

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