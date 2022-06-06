Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
ГоловнаЕкономікаДержава

​ЄС розробив план заміщення російського газу. Альтернативні постачальники – США або Катар

Європа позбувається залежності від російського палива.

​ЄС розробив план заміщення російського газу. Альтернативні постачальники – США або Катар
Тьєррі Бретон, скріншот відео
Фото: Europe1 у Twitter

Євросоюз розробив план заміщення газу з Російської Федерації.

Про це заявив в ефірі Europe1 єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

За даними єврокомісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів газу на рік. Згідно з розробленим планом заміщення, Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару. Ще 10 млрд кубометрів за допомогою наявних трубопроводів. 

Аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. Окрім того, одним із можливих варіантів є відновлення роботи вугільних електростанцій.

“Президент РФ Володимир Путін використовує газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу", – зазначив він.

Тьєррі Бретон нагадав, що Путін намагався роз'єднати Європу за допомогою російської вакцини Sputnik, це не спрацювало. Тому він зробив усе, щоби втрутитися в європейські демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує для цих цілей газ.

Нагадаємо, Blumberg з посиланням на власні джерела повідомляв, що до кінця червня ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання скрапленого газу. Угода буде включати скраплення газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах перед відправкою до Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також