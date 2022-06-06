​ЄС розробив план заміщення російського газу. Альтернативні постачальники – США або Катар

Євросоюз розробив план заміщення газу з Російської Федерації.

Про це заявив в ефірі Europe1 єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

За даними єврокомісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів газу на рік. Згідно з розробленим планом заміщення, Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару. Ще 10 млрд кубометрів за допомогою наявних трубопроводів.

Аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей. Окрім того, одним із можливих варіантів є відновлення роботи вугільних електростанцій.

"Vladimir Poutine n'aime pas le projet européen, il a tout fait depuis des années pour diviser l'Europe" @ThierryBreton dans l'interview politique sur #Europe1 pic.twitter.com/Mzbq00ZvQo — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) June 5, 2022

“Президент РФ Володимир Путін використовує газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу", – зазначив він.

Тьєррі Бретон нагадав, що Путін намагався роз'єднати Європу за допомогою російської вакцини Sputnik, це не спрацювало. Тому він зробив усе, щоби втрутитися в європейські демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує для цих цілей газ.

Нагадаємо, Blumberg з посиланням на власні джерела повідомляв, що до кінця червня ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання скрапленого газу. Угода буде включати скраплення газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах перед відправкою до Європи.