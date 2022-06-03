Шмигаль закликав міжнародні компанії якнайшвидше відновлювати свою роботу в Україні

"Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні компанії повертатися в Україну і відновлювати тут свою роботу.

Про це він сказав на засіданні уряду 3 червня.

"Хочу звернутися до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що повернення "стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи".

Нагадаємо, за даними KSE Institute, втрати українського бізнесу за час повномасштабного вторгнення РФ становлять близько $20 млрд.

Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливаються від 564 до 600 млрд доларів.