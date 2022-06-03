Фермери та господарства можуть подавати заявки про завдані війною збитки

Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу” за підтримки Мінагрополітики створила електронну платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору України війною.
Фермери, господарства і сільгосппідприємства можуть подати заявку та повідомити про завдані їм збитки для опрацювання органами державної влади з метою подальшого відшкодування та компенсацій.
Можна фіксувати руйнування, викрадення чи пошкодження:
- земельні ділянки;
- інфраструктурні об’єкти;
- сільськогосподарська техніка;
- вантажні та легкові автомобілі;
- запаси ресурсів;
- обладнання та устаткування;
- продукція тваринництва та рослинництва.
Зафіксувати збитки можна за посиланням damagedagro.in.ua.