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Фермери та господарства можуть подавати заявки про завдані війною збитки

Створено електронну платформу для збору інформації.

Фермери та господарства можуть подавати заявки про завдані війною збитки
Фото: EPA/UPG

Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу” за підтримки Мінагрополітики створила електронну платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору України війною.

Фермери, господарства і сільгосппідприємства можуть подати заявку та повідомити про завдані їм збитки для опрацювання органами державної влади з метою подальшого відшкодування та компенсацій.

Можна фіксувати руйнування, викрадення чи пошкодження:

  • земельні ділянки;
  • інфраструктурні об’єкти;
  • сільськогосподарська техніка;
  • вантажні та легкові автомобілі;
  • запаси ресурсів;
  • обладнання та устаткування;
  • продукція тваринництва та рослинництва.

Зафіксувати збитки можна за посиланням damagedagro.in.ua.

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