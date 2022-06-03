Сполучені Штати Америки підтвердили, на різних рівнях, що Україні направляються сучасні РСЗВ HIMARS. Україна очікує також постачання зброї від інших країн. Українська влада працює над тим, що вивести обсяг постачання сучасних бойових систем на значно вищий рівень.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ЄС поступово рухається до впровадження 6-го санаційного пакету проти РФ. Це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакету у нафті. Світ відмовляється від російської нафти, при чому інші країни, які добувають нафту, планують замістити російське постачання.

Отже, на думку президента, на цьому напрямку для країни-агресора мінусуються величезні суми. РФ намагається протидіяти, вона довго насолоджувалась потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але їй доведеться звикати до скорочення доходів, як до неминучого наслідку розпочатої війни.

Володимир Зеленський зазначив, що у Києві поновлюють повноцінну діяльність ще більше і більше посольств. Станом на сьогодні, їх вже 50. Це дуже важливо, і не тільки для роботи дипломатії, а й на символічному рівні. Кожне посольство, яке повертається в нашу столицю є свідченням віри у нашу перемогу

Президент України розповів, що ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилась. Україна має певні успіхи у боях в Сєвєродонецьку, але там зараз найжорсткіші бої, як і в містах і громадах поруч Лисичанську, Бахмуті та інших. Російська армія застосовує всі наявні збройні можливості і взагалі не рахує людей.

“Особливо цинічно, що в першій лінії атак окупант використовує саме тих людей, яких набрали на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих, так званих мобілізованих”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Также президент підписав указ про нагородження 223 учасників бойових дій держвними нагородами, з них 72 - посмертно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у трьох недавно призначених послів та започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, який відбувся в Братиславі (Словаччина).