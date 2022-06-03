Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Українські біженці в Італії: сонячна гостинність та багато бюрократії
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
Від обстрілу Львівщини постраждали пʼятеро людей, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
У Сєвєродонецьку – запеклі вуличні бої, росіяни намагаються захопити Комишуваху, – Генштаб
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії
НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
"Екіпаж з'їли риби". З Київського водосховища підняли уламки ворожого гвинтокрила
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
Польща перестає виплачувати допомогу українським переселенцям, – Rzeczpospolita
ГоловнаСуспільствоВійна

США підтвердили, що нашій державі направляються сучасні РСЗВ HIMARS, - Зеленський

Ця зброя допоможе рятувати життя наших людей та захищати нашу землю.

США підтвердили, що нашій державі направляються сучасні РСЗВ HIMARS, - Зеленський
Фото: Скріншот з відео

Сполучені Штати Америки підтвердили, на різних рівнях, що Україні направляються сучасні РСЗВ HIMARS. Україна очікує також постачання зброї від інших країн. Українська влада працює над тим, що вивести обсяг постачання сучасних бойових систем на значно вищий рівень.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ЄС поступово рухається до впровадження 6-го санаційного пакету проти РФ. Це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакету у нафті. Світ відмовляється від російської нафти, при чому інші країни, які добувають нафту, планують замістити російське постачання. 

Отже, на думку президента, на цьому напрямку для країни-агресора мінусуються величезні суми. РФ намагається протидіяти, вона довго насолоджувалась потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але їй доведеться звикати до скорочення доходів, як до неминучого наслідку розпочатої війни.

Володимир Зеленський зазначив, що у Києві поновлюють повноцінну діяльність ще більше і більше посольств. Станом на сьогодні, їх вже 50. Це дуже важливо, і не тільки для роботи дипломатії, а й на символічному рівні. Кожне посольство, яке повертається в нашу столицю є свідченням віри у нашу перемогу

Президент України розповів, що ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилась. Україна має певні успіхи у боях в Сєвєродонецьку, але там зараз найжорсткіші бої, як і в містах і громадах поруч Лисичанську, Бахмуті та інших. Російська армія застосовує всі наявні збройні можливості і взагалі не рахує людей. 

“Особливо цинічно, що в першій лінії атак окупант використовує саме тих людей, яких набрали на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих, так званих мобілізованих”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Также президент підписав указ про нагородження 223 учасників бойових дій держвними нагородами, з них 72 - посмертно.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у трьох недавно призначених послів та започаткував нову традицію таких церемоній у Софії Київській.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, який відбувся в Братиславі (Словаччина).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також