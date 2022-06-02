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На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів рятувальники знайшли понад 40 касетних бойових елементів, - Лукашук

Окупанти продовжують обстрілювати в області населені пункти.

На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів рятувальники знайшли понад 40 касетних бойових елементів, - Лукашук
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Російські окупанти обстріляли 2 червня територію Покровської громади на Дніпропетровщині. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, днями небезпечні знахідки мають знищити піротехніки.

Внаслідок обстрілів жертв і руйнувань немає. 

Також невідомо про постраждалих після обстрілу населеного пункту в Зеленодольській громаді. Тут зазнали руйнувань будинки і газопровід.

"Вдень під обстріл потрапила територія Зеленодольської громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявлено ворожий артилерійський снаряд. Також на місці знайдено і один снаряд від "Урагану", - додав Лукашук.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 2 червня знову обстріляли райони Дніпропетровської області, що межують із Херсонщиною.

1 червня Росія обстріляла область ракетами "Торнадо".

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