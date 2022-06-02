Мешканця Краматорська підозрюють у співпраці з росіянами

Правоохоронці підозрюють мешканця Краматорська у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Прокуратура повідомила, що мешканець Краматорська у березні 2022 року вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ у додатку “Zello”.

“З березня по 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав представникам РФ відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Уточнюється, що затриманий отримав від працівника ФСБ РФ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки ЗСУ на території військової частини у Краматорську.

Чоловік наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ. Також підозрюваний передав ворогу координати розташування військової частини ЗСУ, після чого росіяни нанесли по ній ракетний удар.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.