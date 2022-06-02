В Енергоатомі заявили, що відключення Запорізької АЕС - неможливе

Компанія закликала не спекулювати питанням і припинити висувати різні гіпотези про подальшу роботу атомної електростанції.

Відключення Запорізької атомної електростанції - неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору.

На цьому наголосили в НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні в інформаційному просторі з’явились повідомлення про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС. У зв’язку з цим Енергоатом офіційно заявляє, що на сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України", - йдеться в заяві компанії.

В Енергоатомі зазначили, що "Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України" і мають "всі підстави впевнено про це заявляти".

Компанія закликала не спекулювати питанням і припинити висувати різні гіпотези про подальшу роботу атомної електростанції.

"Щоб цього (відключення - Ред.) не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе. Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров‘ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції. При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, та недопущення ядерного тероризму", - наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо, нині радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над Запорізькою атомною станцією, яку окупували російські військові, її буде повністю відключено.