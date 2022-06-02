Зеленський виступив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі

Він закликав учасників форуму дати відповіді на всі виклики та небезпеки, які створила Росія.

Президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, який відбувся в Братиславі (Словаччина).

Зеленський наголосив на злочинах росармії, які та вчиняє на території України, і закликав міжнародну спільноту об'єднатися довкола України і дати відсіч державі -агресору.

Глава держави порушив тему блокади українських портів, яка штовхає світ до продовольчої кризи.

"Продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави – ця держава Росія – і однієї людини – у Москві, – яка віддала наказ щодо морської блокади України", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що РФ "бачить лише власні (інтереси - Ред.), причому трактує їх доволі специфічно". Президент назвав нинішню політику Росії антиєвропейською, тому Європа, на його думку, має "реагувати принципово".

"По-перше, підтримувати Україну ще активніше. Зброєю, фінансами, політично. Ми вдячні за допомогу, яку вже отримуємо. Кожному і кожній, хто нам допомагає. Але постачання зброї потрібно нарощувати. Бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення. І саме зараз на полі бою в Україні – ситуація, яка може забезпечити перелом у протистоянні. Саме зараз, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що необхідно посилювати санкції проти держави-агресора. "Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу – це не просто завдати шкоду Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати усі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що вважає "неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу".

"Це всі наші люди, це всі наші дні. Понад місяць!", - наголосив Президент.

Також Зеленський нагадав учасникам форуму про важливість вступу України в ЄС.

"Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, але виключили з нього патріарха Кирила. А США запровадили санкції проти спікерки МЗС Росії Захарової та друга Путіна Ролдугіна.