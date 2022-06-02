У прифронтовому госпіталі врятували бійця з проникаючим пораненням у серце, - командування медичних сил

В одному з прифронтових мобільних госпіталів врятували українського військовослужбовця з проникаючим пораненням у серце.

Про це повідомили в пресслужбі командування медичних сил ЗСУ.

"Спочатку була швидка та професійна доставка пораненого бойовими медиками в госпіталь. Ну а далі - професіоналізм військових хірургів та анестезіологів врятували життя бійцю! Операція тривала 2 години", - розповіли в командуванні.

Наразі боєць перебуває на реабілітації та почуває себе добре.

"На згадку про смертельне поранення військовослужбовцю нагадує лише шрам після операції та осколок металу, який хірурги подарували на згадку", - додали в КМС.

Військові кажуть - за статистикою, більшість поранених із вогнепальними ушкодженнями серця гинуть до потрапляння в лікарню. Летальність сягає до 90%. Та військові лікарі борються за життя до останнього, наголосили в КМС.

Нагадаємо, військові хірурги України вперше виконали в прифронтовому шпиталі важку операцію - вони видалили нирку при бойовій травмі органу.