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За кошти United24 закупили 35 апаратів ШВЛ, - Мінцифри

На їхнє придбання МОЗ витратило 26,5 млн грн.

За кошти United24 закупили 35 апаратів ШВЛ, - Мінцифри
Фото: Telegram/FEDOROV

За рахунок коштів, які надійшли на платформу United24, закупили 35 апаратів ШВЛ.

Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри.

На закупівлю апаратів штучної вентиляції легень МОЗ витратило 26,5 млн грн.

"Нове обладнання отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях України", - розповіли в Мінцифри.

Також за кошти United24 Міноборони придбало захисників ще 7 спеціальних автомобілів для виконання бойових завдань на фронті.

Наразі, як зазначили в міністерстві цифрової трансформації, на підтримку України завдяки платформі надійшло $43 697 282 за три тижні.

"Задонейтити гроші можна на сайті UNITED24 або в застосунку Дія. Усі кошти розподілятимуться за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. Будь-яка сума — інвестиція в перемогу", - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24.

За тиждень роботи United24 на рахунки НБУ надійшло понад $25 млн.

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