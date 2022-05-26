Фінляндія фінансово підтримає освітню реформу в Україні й допоможе з відбудовою після війни, - Шмигаль

Прем'єр-міністри обох держав домовилися про тісну співпрацю, яка передбачає допомогу Україні в реалізації реформ на шляху до членства в ЄС.

Фінляндія фінансово підтримає освітню реформу в Україні. Також допоможе з відбудовою нашої держави після завершення війни.

Про це повідомив глава КМУ Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Санною Марін.

Так, очільники урядів підписали угоду, яка дозволить продовжити проєкт "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року. На його потреби Фінляндія виділяє до 6 млн. євро. Ще 2 млн. надійде від ЄС.

Також Фінляндія долучиться до відновлення інфраструктури України та відбудови українських міст і селищ.

"Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проекти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступити до роботи", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністри обох держав домовилися про тісну співпрацю, яка передбачає допомогу Україні в реалізації реформ на шляху до членства в ЄС.

За словами фінського прем'єра, Україна — це вже фактично член європейської родини. Тож Фінляндія разом із ЄС підтримуватиме нашу державу на кожному етапі приєднання до союзу.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін з робочим візитом уперше відвідала Україну та зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським. Також вона побувала в Ірпені та Бучі.