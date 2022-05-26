Раніше підозрювані займалися охороною об'єктів "Росатома", а також державних підприємств, що працюють на оборонно-промисловий комплекс РФ.

Вдалося ідентифікувати командирів росармії, яке керували захопленням Запорізької АЕС, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Раніше підозру чотирьом командирам зведеного підрозділу БТГ російської нацгвардії повідомило управління СБУ в Запорізькій області.

В "Енергоатомі" та в Нацполіції України повідомили, що керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський.

"Схеми" змогли встановити імена чотирьох командирів росгвардії, які, за версією слідства, діяли за вказівкою Домбровського.

Це полковники Олексій Решетнєв, Сергій Довгань і Юрій Лукачов і майор Мурадхан Ахмедханов.

Раніше підозрювані займалися охороною об'єктів "Росатома", а також державних підприємств, що працюють на обороно-промисловий комплекс РФ.

Також загарбники брали участь у військових операціях російської армії як на території РФ, так і за кордоном.

Нині вони перебувають на території Запорізької області. Так, Лукачов у Мелітополі, а Довгань, Ахмедханов і Решетнєв – в Енергодарі на ЗАЕС.

45-річний полковник Олексій Решетнєв (позивний "122") є командиром полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу федеральної служби військ російської гвардії. У 2021 році в ЗМІ його згадували як командира військової частини 3424. Ця частина охороняла "Завод імені Я.М. Свердлова", що спеціалізується на виробництві вибухівки.

Фото: Схеми Олексій Решетнєв

50-річний полковник Сергій Довгань (позивний "Звезда 09") - командир військової частини 3377, є начальником відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу федеральної служби військ росгвардії. Військова частина Довганя охороняє один з комбінатів "Росатому" в Красноярському краї.

Фото: скріншот відео Сергій Довгань

47-річний полковник Юрій Лукачов (позивний "Кулон") - командир військової частини 3642. Цю частину ще називають 22 окремою ордена Жукова бригада оперативного призначення військ росгвардії або Калачівською оперативною бригадою (Коброю), яка дислокується у Волгоградській області. Вона брала участь у карабаському конфлікті та гарячих точках у Вірменії, Північній Осетії, Кабардино-Балкарії, Дагестані, Інгушетії, в першій та другій чеченських війнах.

Фото: скріншот відео Юрій Лукачов

34-річний майор Мурадхан Ахмедханов (позивний "Шейх") є командиром окремого батальйону управління федеральної служби військ росгвардії в Дагестані. Керує в республіці військовою частиною 6913. Раніше Ахмедханов відповідав за охорону Ленінградської АЕС.

Фото: lezgi-yar.ru Мурадхан Ахмедханов

Нагадаємо, 4 березня майданчик Запорізької атомної електростанції в Енергодарі було захоплено військовими силами Російської Федерації.

23 травня російські окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та кілька разів вистрелили в нього з автоматичної зброї.