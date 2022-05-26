Росіяни збили 2 з 16 вертольотів, які доставляли на Азовсталь ліки, продовольство, а також зброю і бійців, - Буданов

Третій знищили, коли він вирушив на порятунок одного зі збитих.

Україна залучила 16 вертольотів, щоб доставляти на оточений завод Азовсталь бійців, зброю, боєприпаси, медикаменти і продовольство. Два з них збили окупанти.

Про це в інтерв'ю The War Zone розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Екіпажі українських вертольотів Мі-8 витримали щільну російську протиповітряну оборону та ворожу авіацію, яка було зосереджена в Маріуполі та навколо міста, щоб доставити вкрай необхідні припаси та підмогу захисникам Азовсталі. Усього було здійснено сім вильотів.

Із 16 залучених гелікоптерів два росіяни знищили - під час 5 і 7 вильоту. Також окупанти збили ще один, який прилетів на допомогу одному зі збитих.

Завдяки цим вильотам на Азовсталь постачали зброю, боєприпаси, медикаменти, продовольство. Також вертольоти доставили 72 бійців "Азову".

Нагадаємо, днями в ефірі національного телемарафону Президент Володимир повідомив, що багато українських льотчиків загинуло під час доставки на Азовсталь води та їжі й евакуації поранених.