Бої досягли максимальної інтенсивності, Росія веде штурм на кількох напрямках

На території Білорусі до нашого кордону підвезли "іскандери", з яких можуть бити по західних областях.

Росія задіяла всі сили і засоби для захоплення території й оточення наших військ. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції одночасно на декількох напрямках.

Попереду Україну очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Без втрат у війні не обійтися, заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов додав, що ворог намагається встановити повний контроль спочатку над Луганською, потім над Донецькою областями.

Попри перевагу в живій силі та техніці, противник не зміг досягнути мети. Росія продовжує бити по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах.

На Харківському напрямку ворог обстрілював наші війська, щоб не допустити їхнього виходу до державного кордону. Росіяни частково намагаються покращити тактичне положення, проводять штурмові дії, але не мають успіху. Застосовують артилерію проти позицій оборони в районах Рубіжне, Тернове, Черкаське та Руські Тишки.

Словʼянський напрямок: РФ намагається утримати зайняті позиції та створити умови для відновлення наступу. Також обстрілює наших захисників. У районах Довгенького та Богородичного пробує штурмувати і наступати. Успіху не має.

На Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському напрямках ворог намагається прорвати оборону, щоб вийти на адмінмежу Луганщини. На Лиманському напрямку окупанти за авіаційної та артилерійської підтримки ведуть наступ і намагаються повністю захопити місто. За інформацією, що потребує уточнення, росіяни не покинули спроб форсувати Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку Росія веде наступ, успіху не має. Стріляє по мостах між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, намагається прорвати оборону, щоб установити контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Біля Попасної зосередилася ПВК "Вагнер".

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках інтенсивність наступальних дій знизилась, але росіяни ведуть мінометні обстріли по позиціях захисту.

На Курахівському напрямку противник намагався прорвати оборону на напрямках Олександрівка, Марʼїнка, Степне, Новомихайлівка. Успіху не мав.

На Миколаївському напрямку активних боїв не проводилось, ворог обстрілює підрозділи оборони та намагається утримати контроль над Херсонщиною.

За підтримки артилерії була спроба прориву наших військ силами до мотострілецької роти на БМП-3. Був штурм на напрямку Олександрівка-Таврійське. Безуспішно.

"У подальшому противник, ймовірно, буде зосереджувати сили на утриманні займаних позицій. Разом з тим зберігається можливість ведення наступальних дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення та, ймовірно, виходу на адміністративний кордон Херсонської області", – повідомив представник Генштабу.

У Волинському та Поліському операційних районах формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас є переміщення ракетних установок "Іскандер" до району Луніне Брестської області. Не виключається їх залучення до обстрілів західних регіонів України.

У Сіверському районі противник здійснює прикриття кордону в прикордонних областях Білорусі. Були артилерійські та мінометні обстріли позицій в районі Мезенівка, Краснопілля, Славгород.

У Бессарабському районі російські спецслужби продовжують поширювати інформацію про мінування обʼєктів соціальної інфраструктури та державних закладів для поширення паніки в Придністровʼї та виправдання червоного рівня терористичної загрози. Подальші провокації росіян у Молдові не виключаються.

У Чорноморській зоні росіяни двома кораблями блокують судноплавство. У готовності до застосування два носії високоточної зброї – фрегати – із сумарним залпом ракет "Калібр" до 16 штук.

"Станом на 6-ту ранку сьогодні з 19 травня збройні сили Росії здійснили 63 ракетні удари і 41 авіаудар. Основними цілями були обʼєкти транспортної інфраструктури, залізничного сполучення", – заявили в Генштабі.

На Каховській ГЕС окупанти не дають змоги відремонтувати поламане обладнання, що загрожує екологічною катастрофою. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, навколишні села і Херсон – під загрозою.

Учора ракетами обстріляли Соледар, Бахмут, Устинівку, Покровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Авіаудари були по Лиману, Авдіївці та інших.

Нагадаємо, що наразі залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Тренування заплановані на кінець травня на 10 білоруських полігонах, зокрема, біля наших кордонів.