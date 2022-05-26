Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває з візитом в Україні. Вона вже відвідала Ірпінь і Бучу.

Про це поінформувала Ірпінська міська рада.

Повідомляють, що Марін показали наслідки "русского мира". Також місцева влада обговорила з нею допомогу у відновленні міста.

"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, і став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військово підтримку та допомогу. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом!" - зазначила секретар міської ради Анжела Макеєва.

Фото: Ірпінська міськрада Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін

⚡️Prime Minister of Finland Sanna Marin visited Bucha (the Kyiv region) pic.twitter.com/POaPe6b4ql — Flash (@Flash43191300) May 26, 2022

Нагадаємо, раніше Ірпінь і Бучу відвідали спікери двох палат парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл.

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення та електропостачання. Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.

Буча - місто-супутник столиці - стала символом нелюдської жорстокості ворога. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".