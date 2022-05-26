​92% українців ставляться до Росії погано, а 2% досі добре, - соцопитування

Кардинально змінилися погляди тих, хто мав добре ставлення до РФ і тих, хто мав невизначене ставлення до неї.

За останні три роки простежувалося поступове погіршення ставлення українців до Росії, але навіть попри декілька місяців поспіль ескалації біля кордонів України, 34% населення на початку лютого 2022 року добре ставилися до РФ.

Про це свідчать результати соцопитування КМІС.

Зараз лише 2% громадян добре ставляться до Росії, у той час як 92% – погано.

"Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора", - зазначається в повідомленні.

Фото: КМІС

При цьому, серед тих, хто мав і раніше погане ставлення до росії, 97% продовжують його мати (хоча 3% зараз обрали варіант "важко сказати").

Кардинально змінилися погляди тих, хто мав добре ставлення до РФ і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Так, 80% тих, хто раніше добре ставився, тепер ставляться погано. Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

Серед же тих, хто мав невизначене ставлення до РФ, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

Фото: КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до РФ, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися). Відносно найбільше продовжують добре ставитися до росії на Сході – 4%.

Фото: КМІС

Абсолютна більшість громадян – 82% – які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно.

Фото: КМІС

Нагадаємо, абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити військовий напад РФ.