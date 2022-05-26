Росія втратила в Україні 29 600 військових та 1315 танків

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали 29 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 25 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 29600 (+150);
- танків - 1315 (+10);
- бойових броньованих машин - 3235 (+22);
- артилерійських систем - 617 (+11);
- РСЗВ - 201 (+0);
- засоби ППО - 93 (+0);
- літаків - 206 (+0);
- гелікоптерів- 170 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11);
- крилаті ракети - 114 (+2);
- кораблі /катери - 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8);
- спеціальна техніка - 47 (+3).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові на південному напрямку ліквідували 20 окупантів, дві самохідні артустановки й одну зенітну, а також автомобільну техніку