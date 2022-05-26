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Росія втратила в Україні 29 600 військових та 1315 танків

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Росія втратила в Україні 29 600 військових та 1315 танків
Фото: СБУ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали 29 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 25 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 29600 (+150);
  • танків - 1315 (+10);
  • бойових броньованих машин - 3235 (+22);
  • артилерійських систем - 617 (+11);
  • РСЗВ -  201 (+0);
  • засоби ППО - 93 (+0);
  • літаків - 206 (+0);
  • гелікоптерів- 170 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11);
  • крилаті ракети - 114 (+2);
  • кораблі /катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8);
  • спеціальна техніка - 47 (+3).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.  Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові на південному напрямку ліквідували 20 окупантів, дві самохідні артустановки й одну зенітну, а також автомобільну техніку

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