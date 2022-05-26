Головне за ніч. Четвер, 26 травня

Звернення Зеленського, нічні обстріли, зустріч принца Чарльза з українськими біженцями і " сміх проти ракет " .

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що світ виявився не готовим до української сміливості. До сміливості всіх наших людей, які не поступаються Росії та продовжують захищати нашу державу. Ті, хто радить Україні щось віддати Росії, не хочуть бачити звичайних українців, які живуть на цій землі, наголосив Зеленський. Відповідь Президента подібним порадникам – у нашій новині.

За середу, 25 травня, винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України знищили дві ворожі крилаті ракети.

На південному напрямку українські військові ліквідували дві самохідні артустановки ворога та ще 20 окупантів.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину і намагаються повністю захопити Лиман. Ворожі спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного успіху не мали.

Унаслідок обстрілу Криворізького району Дніпропетровщини люди, на щастя, не постраждали.

Ворог також намагався штурмувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", багатоповерхівки і приватні будинки, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону запевнив, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення Росії з північного напрямку. За його словами, зараз вздовж кордонів з Білоруссю, елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається: "Ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш "гарячі" напрямки”.

Тим часом російські загарбники вигадали ще один спосіб знущання з українських дітей. "Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію росії та математику російською", - написав у своєму Telegram-каналі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Вибухи лунають не лише в Україні. Унаслідок кількох вибухів в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей.

Принц Чарльз зустрівся в Румунії з українськими біженцями і рішуче розкритикував вторгнення РФ в Україну.

Французький сатиричний тижневик “Charlie Hebdo” опублікував близько 20 робіт українських карикатуристів. "Відповідати на ракети сміхом": Charlie Hebdo вшановує у середу, 25 травня, українських карикатуристів, які "продовжують робити свою роботу", попри російське вторгнення, публікуючи "на знак солідарності" близько двадцяти їхніх карикатур", - пише Le Figaro.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що за перші два дні продажу Укрпошта реалізувала близько 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!"

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