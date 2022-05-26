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Підрозділи МВС готові дати відсіч будь-яким спробам повторного вторгнення Росії з півночі, – МВС

Вздовж кордонів з Білоруссю елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.

Підрозділи МВС готові дати відсіч будь-яким спробам повторного вторгнення Росії з півночі, – МВС
Фото: facebook/Eugene Enin

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення Росії з північного напрямку.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомила пресслужба МВС.

“Ми, спільно з підрозділами Збройних сил, зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку росії. На сьогоднішній день ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають”, – сказав Євгеній Єнін.

За його словами, зараз вздовж кордонів з Білоруссю, елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.

“Ворог здійснює турбуючий вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш “гарячі” напрямки”, – додав Єнін.

Нагадаємо, наприкінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях Білорусі заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил. За планом заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.

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