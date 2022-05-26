Близько 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" продали за два дні, - Смілянський

За перші два дні продажу Укрпошта реалізувала близько 2 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!"

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Він зазначив, що приблизно 1 млн марок продали онлайн.

Наступного разу марки з’являться у відділеннях 27 травня. Продавати їх будуть у приблизно 1,5 тис. відділень у всій Україні.

Як раніше повідомлялось, 23 травня відбулося погашення поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" за участю президента Зеленського. Їх уперше продаватимуть на світових майданчиках. 23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" стояли в черзі в Києві.

Нагадаємо, Укрпошта відкрила власний магазин на світовому майданчику "eBay".