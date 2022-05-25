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Укрпошта відкрила онлайн-магазин на eBay

Наразі можна замовити марки, футболки та інші товари з українською символікою.

Укрпошта відкрила онлайн-магазин на eBay
Фото: www.abc.net.au

Укрпошта відкрила власний магазин на світовому майданчику "eBay".

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Непогана новина, коли твій магазин з’являється на майданчику, де присутні понад 147 мільйонів активних покупців у 190 країнах", - зазначив він.

Наразі через eBay можна замовити марки, футболки та інші товари з українською символікою і цим допомогти Україні. 

"Звісно, що ціни на зовнішніх майданчиках будуть відрізнятися. Так, набір, блок марок F із листівкою та конвертом будуть коштувати $49.95, водночас ціна передбачає міжнародну доставку, а також благодійний компонент", - зазначив гендиректор. 

Ebay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 147 млн активних покупців у 190 країнах.

Нагадаємо, 23 травня відбулося погашення поштових марок "Русскій воєнний корабль… Всьо!" за участю президента Зеленського. Їх уперше продаватимуть на світових майданчиках. 23 травня понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" стояли в черзі в Києві.

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