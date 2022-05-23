Понад 1300 охочих купити поштову марку "Русскій воєнний корабль ВСЬО" стоять у черзі в Києві

У чергу за маркою "Русскій воєнний корабль ВСЬО" станом на 12:10 23 травня записалось понад 1300 людей.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: facebook/Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

Сьогодні о 14:00 Укрпошта почне продаж марки "Русскій воєнний корабль ВСЬО".

За словами очільника компанії Ігоря Смілянського, марки продаватимуться тільки в містах та райцентрах.

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні ж на головпоштампі марок наявно на 7 тисяч осіб.

Фото: Олександр Рудоманов

“Тут ви можете побачити різницю в людях. У нас люди стоять за символом України, а в Росії стоять за цукром,” – прокоментував LB.ua Ігор Смілянський.

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, українці обрали назву наступної марки Укрпошти. У голосуванні в застосунку "Дія" взяли участь понад півмільйона українців. Нова марка матиме назву "Доброго вечора, ми з України!"