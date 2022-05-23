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Унаслідок російських обстрілів на Запоріжжі без газу залишились ще 479 споживачів

Наразі у Запорізькій області без газопостачання перебувають 70 524 мешканці. 

Унаслідок російських обстрілів на Запоріжжі без газу залишились ще 479 споживачів
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Унаслідок ворожих обстрілів, які тривали 22 травня в містах Пологи та Василівка Запорізької області, отримали пошкодження розподільні газопроводи низького тиску. Без газопостачання залишилися 479 споживачів.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька ОВА.

Зазначають, що у Василівці аварійники відновили газопостачання 526 абонентам (воно було припинене раніше того ж дня через пошкодження розподільного підземного газопроводу низького тиску та відключення газового розподільного пункту).

У містах Гуляйполе та Пологи аварійники усунули отримані внаслідок обстрілів того ж дня пошкодження розподільних газопроводів низького тиску.

Станом на 23 травня всього в Запорізькій області без газопостачання залишаються 70 524 абоненти у 89 населених пунктах. 

Нагадаємо, у ніч на 22 травня російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного із сіл Запорізької області.

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