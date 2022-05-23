Львівські десантники ліквідували підрозділ російських військових

Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ.
Про це повідомило у Facebook Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков", – повідомляє командування.
В особистих документах одного зі знищених окупантів, старшого лейтенанта Романа Локоткова, зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 травня російська армія втратила в Україні 29 050 військових.