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Львівські десантники ліквідували підрозділ російських військових

Було вбито чотирнадцять окупантів на знищено дві бойові машини ворога. 

Львівські десантники ліквідували підрозділ російських військових
Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ.

Про це повідомило у Facebook Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков", – повідомляє командування. 

В особистих документах одного зі знищених окупантів, старшого лейтенанта Романа Локоткова, зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 травня російська армія втратила в Україні 29 050 військових.

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