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Російська армія втратила в Україні 29 050 осіб і 107 крилатих ракет

Найбільших втрат минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Російська армія втратила в Україні 29 050 осіб і 107 крилатих ракет
Ілюстративне фото

Російські окупанти вже втратили під час війни проти України 29 050 людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 травня склали:

  • особового складу - 29 050 (+200) осіб;
  • танків - 1285 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3141 (+25);
  • артилерійських систем - 599 (+3);
  • РСЗВ - 201 (+0);
  • засобів ППО - 93 (+0);
  • літаків - 204 (+0);
  • гелікоптерів - 170 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8);
  • крилатих ракет - 107 (+3);
  • кораблів - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16);
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюють.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, як свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів, виплати за поранення на війні в Україні не вистачає на однокімнатну квартиру в Астрахані.

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