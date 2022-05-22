Російська армія втратила в Україні 29 050 осіб і 107 крилатих ракет

Російські окупанти вже втратили під час війни проти України 29 050 людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 травня склали:

особового складу - 29 050 (+200) осіб;

танків - 1285 (+7);

бойових броньованих машин - 3141 (+25);

артилерійських систем - 599 (+3);

РСЗВ - 201 (+0);

засобів ППО - 93 (+0);

літаків - 204 (+0);

гелікоптерів - 170 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8);

крилатих ракет - 107 (+3);

кораблів - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16);

спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюють.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, як свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів, виплати за поранення на війні в Україні не вистачає на однокімнатну квартиру в Астрахані.