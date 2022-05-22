Благодійний фонд "Повернись живим" передав українській армії 6040 радіостанцій Motorola і Hytera вартістю близько 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"6040 захищених радіостанцій Motorola і Hytera вартістю близько 100 мільйонів гривень. Саме стільки завдяки вашій допомозі ми передали війську з 20 березня і до сьогодні. Для розуміння: це приблизно 9 (!) фур, заповнених коробками з обладнанням. Ця кількість дала змогу вирішити проблеми зі зв'язком для десятків бригад, полків та окремих батальйонів", - йдеться в повідомленні.

У фонді пояснили, що такі радіостанції вирішують кілька завдань:

Зв'язок для армії — це щось на кшталт нервової системи або арматури, яка робить конструкцію цілісною;

Радіостанції на фронті — найзручніший інструмент координації всередині підрозділу та між різними військовими: розвідники передають дані іншим групам, коригують артилерію, оператори БпЛА миттєво передають побачене до штабу, а той одразу ж координує дії бійців за ситуацією;

Фонд закуповує саме цифрові, захищені системи зв'язку. Щоб у ворога було менше шансів перехопити розмови наших захисників;

І звідси випливає головний момент: сучасна війна — це, зокрема, змагання у рівні професіоналізму та битва технологій.

Нагадаємо, що фонд "Повернись живим" здійснив найбільшу у своїй історії одномоментну передачу нічних засобів спостереження. Українські захисники отримали 467 тепловізорів і 27 спеціальних насадок для снайперських гвинтівок на суму 51 692 274 грн.

З 24 лютого по 16 травня фонд "Повернись живим" зібрав понад 100 мільйонів дол. США, або 3 498 665 623,37 грн. На пожертви, зокрема, модернізують ППО.