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​Окупанти скаржаться, що виплати за поранення на війні не вистачає на однокімнатну квартиру в Астрахані, - перехоплена розмова

Співрозмовник жартує і пропонує отримати ще одне поранення.

​Окупанти скаржаться, що виплати за поранення на війні не вистачає на однокімнатну квартиру в Астрахані, - перехоплена розмова
Фото: Ліга

Російські окупанти скаржаться, що рубль перетворюється на "фантики", а через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення на війні в Україні не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, "Volkswagen Polo", двенадцатого года. Цены пиз*ец как поднялись…" – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

Його співбесідник жартує, що для наступної виплати треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ.

"…еще одно ранение, и как раз хватит", - каже він.

"Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. «двохсотих» загарбників", - прокоментували розмову в СБУ.

Нагадаємо, у квітні в командуванні російський військ доручили посилити пропаганду війни і заборонити особовому складу відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки з України. Пропаганда, зокрема, має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме - про соціальні гарантії та підвищені виплати.

Також росіян заманюють на військову службу обіцянками захмарних зарплат і безкарним мародерством.

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