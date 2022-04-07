​Російським військовим будуть розповідати про "плюси" війни в Україні та про підвищені виплати

Також росіянам наказують не відповідати на дзвінки з України і не вірити українським ЗМІ.

Начальник ракетних військ і артилерії збройних сил Російської Федерації Михайло Матвієвський закликав керівників навчальних військових центрів посилити пропаганду війни і заборонити особовому складу відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки з України.

Про це повідомили в ГУР МО України та опублікували відповідного листа.

Зокрема, Матвієвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна).

"Якщо ж виклик прийнято, все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію (незалежно від змісту розмови). Після цього - заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні, затим звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента. Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме - про соціальні гарантії та підвищені виплати", - йдеться у листі.

Окрім цього, усі українські та "інші" засоби масової інформації оголошуються "такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію". Натомість всі військовослужбовці зобов’язуються кожного дня ознайомлюватися зі змістом газети "Красная звезда".

"Все це продовжує політику повної інформаційної самоізоляції РФ та впровадження пропаганди на рівні Північної Кореї. Будь-який зовнішній вплив (незалежно від якості та тематики контенту) за визначенням оголошується ворожим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що військове командування РФ скаржиться на посилення інформаційного впливу на своїх солдатів з боку ЗСУ та українських спецслужб, тому для окупантам будуть підвищувати "рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах".

Раніше ГУР Міноборони України перехопило телеграму, адресовану командирам дев’яти військових частин росармії. Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом. Окупантам замість зарплат обіцяють вихідні, а також забороняють скаржитися на відсутність фінансування.

12 березня стало відомо, що російські військові отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення". Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.

Проєкт "Беларускі Гаюн" уже оприлюднив номери телефонів, дані про військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих в Україні речей в білоруському місті Мозир. Лише за одну добу, 2 квітня, російські окупанти здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки «СДЭК» у Мозирі.

Також серед особового складу армії РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення підрозділів, які дислокувалися в Чорнобильській зоні.