Українські військові знищили підрозділи 38-ї омсбр Збройних сил Російської Федерації, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"38-ма ОМСБр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Фото: facebook.com/AFUStratCom