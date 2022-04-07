Українські військові знищили підрозділи 38-ї омсбр Збройних сил Російської Федерації, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області.
Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"38-ма ОМСБр зс рф і її металобрухт. Точніше, це саме те на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", – сказано в повідомленні.
38-ма окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада – формування Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-ма омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу.