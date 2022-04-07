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Рятувальники знайшли тіла 4 загиблих під руїнами в Бородянці

Зруйновано приблизно 10 будинків, 5-поверхові розібрано лише до третього поверху.

Рятувальники знайшли тіла 4 загиблих під руїнами в Бородянці
Фото: EPA/UPG

У Бородянці неподалік Києва рятувальники почали знаходити під завалами перших загиблих.

Про це розповів голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що розбір завалів будинків, які зруйновані внаслідок ударів російської авіації, у Бородянці розпочали вчора.

"Зруйновано приблизно 10 будинків, під завалами залишились українці. Уже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок", – сказав Геращенко на брифінгу в Медіа-центрі Україна.

За його словами, зруйновані 5-поверхові будинки розібрано лише до третього поверху. Але люди від бомбардувань ховались у підвалах. 

"Зниклими безвісти вважаються близько 200 людей, і ми розуміємо, що багато з них вже зникли назавжди", – сказав Геращенко. 

Радник глави МВС додав, що на цей час відомо про понад 400 убитих цивільних громадян на території Київської області, але ця цифра буде зростати.

Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Бородянці з-під завалів могли врятувати багато людей, якби не обстріли Росії.

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