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Поліція викрила осіб, які за 30 тис. грн допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон

За скоєне зловмисники можуть отримати до 9 років позбавлення волі.

Поліція викрила осіб, які за 30 тис. грн допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон
Фото: Поліція Києва

Поліція Києва викрила групу зловмисників, які за винагороду допомагали чоловікам призовного віку перебратися за кордон.

Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, вартість послуги становила 30 тисяч гривень.

"Фігуранти розмістили оголошення про свої "послуги" у мережі Інтернет. Під час телефонної розмови зловмисники просили перерахувати передплату у розмірі 50% від суми, фотокопію паспорта та військового квитка. Загальна вартість "послуг" коштувала 30 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.

Під час обшуку помешкання одного з фігурантів розслідування поліція вилучила банківські картки, на які "клієнти" перераховували гроші, а також мобільні телефони.

Фото: Поліція Києва

У поліції вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині чоловік записався в територіальну оборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних. А у Львівській області правоохоронці викрили ділків, які виготовляли фальшиві документи для перетину кордону.

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