Правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли і продавали фальшиві документи для перетину кордону.

Про це повідомили в Дерприкордонслужбі.

Напередодні прикордонники затримали 4 українців призовного віку, які спробували перетнути кордон із фальшивими довідками про непридатність до військової служби.

Фото: ДПСУ

ДПС передала інформацію про підроблені документи правоохоронцям.

"В ході подальших заходів правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли та розповсюджували фальшиві документи для перетину кордону. Зокрема встановлено, що підроблені документи ухилянтам продав за 4 000 доларів США (за кожен документ) 30-річний мешканець Волинської області, а до їх виготовлення причетний 21-річний львів’янин", - розповіли в прикордонслужбі.

Під час обшуків у затриманих вилучили уже виготовлені підробки, а також оргтехніку, виручені кошти та інші речові докази.

Чоловікам оголосили підозри. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні в львівському аеропорту викрили пасажирку з фальшивим хорватським паспортом.

А торік у березні співробітники Прикордонної служби у Лодзі затримали трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.