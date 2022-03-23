Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
ГоловнаНовини -

Представники ОВА вимагають відкат у волонтерів за листи на пропуск гумдопомоги через кордон, – Чмут

Голова фонду "Повернись живим" просить владу навести лад.

Представники ОВА вимагають відкат у волонтерів за листи на пропуск гумдопомоги через кордон, – Чмут

Представники військово-цивільних адміністрацій вимагають відкат у волонтерів за надання листів для пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України. "Тариф" – або 10% від рахунку, або 100 автівок.

Про це заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають відкат у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави", – написав Чмут у фейсбуці вдень 23 березня.

"Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев - країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині", – додав він. Голова фонду "Повернись живим" закликав Офіс президента України навести лад "з тими, кого ви призначили".

Нагадаємо, Кабмін спростив ввезення гуманітарної допомоги. З 23 березня потрібна лише декларація на митниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також