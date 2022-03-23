Представники ОВА вимагають відкат у волонтерів за листи на пропуск гумдопомоги через кордон, – Чмут

Представники військово-цивільних адміністрацій вимагають відкат у волонтерів за надання листів для пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України. "Тариф" – або 10% від рахунку, або 100 автівок.

Про це заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають відкат у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави", – написав Чмут у фейсбуці вдень 23 березня.

"Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковцев - країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині", – додав він. Голова фонду "Повернись живим" закликав Офіс президента України навести лад "з тими, кого ви призначили".