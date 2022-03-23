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​​Білорусь висилає частину українських дипломатів і закриває українське консульство у Бресті

Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1+4.

​​Білорусь висилає частину українських дипломатів і закриває українське консульство у Бресті
Фото: suyarkov.com

Влада Білорусі ухвалила рішення про видворення частини українських дипломатів і закриття генерального консульства України в Бресті.

Про це в середу, 23 березня, повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі, передає держагентство "БелТА".

"Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1+4, тобто посол та чотири співробітники", – заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

Діяльність низки співробітників посольства та генконсульства України в Білорусі була несумісною з дипстатусом, заявили в МЗС Білорусі.

Окрім того, як заявили в МЗС, Білорусь дозволила до 15 квітня безвізовий в'їзд з України громадянам цієї країни та інших держав, які намагаються залишити зону бойових дій.

Напередодні Білорусь назвала "шпигунами" 19 співробітників українського посольства в Мінську. Спікер МЗС України Олег Ніколенко спростував інформацію про те, що "під прикриттям посольства України у Білорусі працювали розвідники".

Він також наголосив, що такі заяви "дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини" України та Білорусі.

Раніше повідомляли, що Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі.

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