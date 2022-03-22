Білорусь назвала "шпигунами" співробітників українського посольства в Мінську, - Ніколенко

Влада республіки виклала у вільний доступ персональні дані представників Міноборони, СБУ, ДПСУ, які працювали в посольстві.

Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України - Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну прикордонну службу.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"В широкий доступ були викладені їхні персональні дані... Чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини наших держав", - підкреслив Ніколенко.

Він зауважив, що українська сторона залишає за собою "право на відповідь на такі недружні дії Білорусі".

"Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з 80 літако-вильотів російської авіації, яка обстрілювала українські села і міста, 29 припали на аеродроми Білорусі. У штабі вважають, що загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку є високою.