Франція приймає українських біженців: житло, робота, школа

Франція зможе прийняти 100 тисяч українських біженців, а “можливо й більше”. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен після термінової наради з іншими членами кабінету міністрів минулого тижня. За останніми даними , офіційно на території Франції вже пройшли оформлення близько 20 тисяч переміщених осіб з України. Далеко позаду Польщі, Угорщини і Словаччини, Франція все ж залишається важливим пунктом призначення для багатьох українців у пошуках прихистку.

Фото: Radio France - Sarah Tuchscherer Східний вокзал Парижа

Статус тимчасового захисту VS статус біженця

Якщо ще два тижні тому на паризькому Gare de l’Est (Східному вокзалі), куди, як вказує назва, прибувають потяги зі східних напрямків, майже не було волонтерів та розгублені провідники не знали, що казати українцям, нині з гучномовців вже лунають оголошення українською, а на платформах чергують представники Червоного Хреста.

Перше, що пояснюють новоприбулим — українці, які залишили свою країну після 24 лютого, автоматично набувають статусу “тимчасово захищених” осіб на території ЄС. Що це означає? По суті це право легально жити і працювати на території будь-якої країни Європейського союзу впродовж року, з правом продовжити цей термін до трьох років (якщо безпекова ситуація в Україні не зміниться). Статус передбачає доступ до медичного обслуговування, а у деяких випадках — до фінансової допомоги (про це — нижче).

Статус тимчасового захисту був створений у 2001 році після Югославських воєн. Він дозволяє прискорити надання прихистку вихідцям конкретної країни і в цьому плані є набагато ефективнішим за класичну процедуру отримання статусу біженця, яка може тривати місяці і не дає права на роботу у період першого півріччя перебування у новій країні. Інша відмінність — статус тимчасового захисту дозволить українцям отримувати безкоштовну медичну допомогу одразу після реєстрації на території Франції, поміж іншого і послуги психологів.

Фото: liberation.fr У центрі прийому українських біженців у Порт-де-Версаль, 17 березня, 2022.

6,80 євро на добу та безкоштовне житло

У Парижі розпочав роботу найбільший на всю Францію центр прийому українських біженців: на 5 тисячах квадратних метрів павільйонів виставкового центру Porte de Versailles можна за один візит вирішити усі адміністративні питання. Щоправда, з першого разу всередину потрапити може і не вдатися — черги розтягнулися на всю сусідню площу. В самому експоцентрі є 500 тимчасових спальних місць, для тих, хто, очікуючи своєї черги, не має, де ночувати. У новому паризькому “хабі” можна, поміж іншого, отримати завітний папірець від Французького офісу з імміграції та інтеграції (Offi) — картку ADA, яка дає право на отримання фінансової допомоги у розмірі 6,80 євро на день на людину (14,20 євро за відсутності безкоштовного житла). Для цього подавач заяви має підтвердити, що його доходи становлять менше 565 євро на місяць. Дізнатися про додаткові пільги можна тут.

З пошуком житла українським біженцям допомагають неурядові організації, такі як France Terre d’asile, представників яких можна знайти у тому ж таки паризькому експоцентрі. З можливих варіантів — тимчасове житло у санаторіях та центрах відпочинку, комунальне житло (будинок або квартира на кілька родин) або ж — приватні оголошення від французів. Остання опція користується дедалі більшою популярністю. Кілька спеціалізованих груп у Фейсбуці можна знайти тут і тут. Прогортавши численні сторінки з публікаціями, не можна не помітити, що пропозицій житла у столиці майже немає, натомість центральні і північні регіони Франції лідирують за кількістю французів, готових запропонувати українцям житло.

Фото: ELOISE BARTOLI / FRANCEINFO Співробітники France Terre спілкуються з сім’єю з України в хабі виставкового центру, в Парижі, 18 березня 2022 р.

Сайт вакансій і 10 тисяч робочих місць

Федерація французьких підприємців зобов’язалася запропонувати 10 тисяч робочих місць українським біженцям до кінця червня. До ініціативи залучаться близько 600 підприємств по всій країні. Контракти передбачатимуть допомогу з вивченням мови та додаткове медичне страхування. Тим часом франко-швейцарська HR-компанія вже запустила сайт українською мовою, на якому можна знайти вакансії.

Деякі регіони заявили про власні ініціативи для допомоги українським біженцям: у Бретані підприємства AJI Environnement та Alter готові надати 60 тимчасових контрактів українцям для догляду за садово-парковими ділянками. На півдні Франції Eurêka intérim шукає українців для будівельних та сільськогосподарських робіт.

Безкоштовні уроки французької українським біженцям пропонують як неурядові організації, такі як France Terre d’Asile, так і мерії міст, а також Офіс з імміграції та інтеграції.

Вже 800 українських дітей у французьких школах

Найорганізованіша складова французької системи з прийому біженців, напевно, полягає в інтеграції дітей. В країні обов’язковим є навчання, починаючи з 3-х років. Стосується це і школярів, які не володіють французькою мовою — їх тимчасово відправляють у спеціальний клас, де ті, поміж іншого, мають 18 годин французької на тиждень. За останніми цифрами, з початку війни вже близько 800 українських дітей було прийнято у французькі школи. В одному з репортажів на французькому телебаченні викладачі захоплено розповідають про те, який високий в українців рівень знань з математики.

Державні садочки і школи у Франції безкоштовні, а для того, щоб до них записатися, потрібно звернутися безпосередньо до мерії міста, в якому планує зупинитися родина. Детальну інформацію українською мовою можна знайти тут. Про інші адміністративні процедури українською — тут.