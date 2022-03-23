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Російські спецслужби агітують військових Білорусі воювати проти України поза складом збройних сил РБ, – ГУР Міноборони

Їм пропонують до $1500 на місцяь і пільгове навчання. 

Російські спецслужби агітують військових Білорусі воювати проти України поза складом збройних сил РБ, – ГУР Міноборони
Фото: EPA/UPG

Російські спецслужби проводять із рядовими військовими Білорусі "індивідуальні бесіди". Так вони намагаються схилити їх до участі у війні проти України поза складом ЗС Білорусі.

Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони.

"За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище)", – зазначили розвідники.

Такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

"Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі", – додали в Міноборони.

Нині вище воєнно-політичне керівництво Білорусі сперечається щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій спеціальної операції, перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів замінюють.

Нагадаємо, 20 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що оцінює загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку як високу.

13 березня в Генштабі також говорили, що імовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України розцінюється Генштабом ЗСУ як висока.

Крім того, Росія розробляє спецоперацію залучення до війни з Україною білоруських військових. Для цього їх хочуть перевдягнути в російську військову форму.

При цьому білоруська опозиція та частина громадян не підтримують участь своїх військових у війні проти України. 

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