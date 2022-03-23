Фото: МВС

Загальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15 600 осіб.

Крім того, у РФ поменшало танків – на 517 одиниць, бойових броньованих машин – на 1578, артилерійських систем – на 267. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати складають 80 ракетних систем залпового вогню, 47 ППО, 101 літак, 124 гелікоптери, 1008 одиниць авто, 4 катери чи кораблі, 70 цистерн із пальним, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.