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У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600

Ворожа армія зпозбулася 517 танків і 101 літака. 

Фото: МВС

Загальні бойові втрати ворожої російської армії з 24 лютого по 23 березня складають близько 15 600 осіб.

Крім того, у РФ поменшало танків – на 517 одиниць, бойових броньованих машин – на 1578, артилерійських систем – на 267. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати складають 80 ракетних систем залпового вогню, 47 ППО, 101 літак, 124 гелікоптери, 1008 одиниць авто, 4 катери чи кораблі, 70 цистерн із пальним, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 одиниць спеціальної техніки. 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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