Росія за ніч здійснила два авіанальоти на Чернігів і обстріляла "Градами" Київщину, – зведення голів ОДА

До авіаударів та обстрілів Маріуполя з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок

У Київській області минулої ночі було декілька тривог. Бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпіні та с. Мощун. Ворог окопується та намагається перегрупуватися. Вночі з "Градів" було обстріляне село Ясногородка. Дані про постраждалих уточнюються.

На Чернігів уночі росіяни здійснили два авіанальоти, бомбили місто. Розбили міст через Десну, яким рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога. Інформація про інші руйнування та загиблих наразі уточнюється. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8 ранку.

В Сумській області було спокійно, крім Тростянецької громади, де внаслідок обстрілів досі є пожежі. Вночі горіли підприємства, вороги не пускають ДСНС тушити пожежу, вона триває.

На Житомирщині було кілька тривог ввечері та вночі. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.

На Кіровоградщині спокійно попри те, що за добу було 7 повітряних тривог.

У Дніпропетровській області ніч відносно спокійна. Вчора ракетними ударами знищено залізничну станцію у Павлограді. Одна людина загинула.

У Харкові вночі знову активізувалися атаки на житлові райони та історичний центр міста. ЗСУ відбили спробу нападу з боку росіян бойовими вертольотами К-52. Область: окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки. Росіяни обстріляли Лозову, удари були ракетними. Щонайменше 8 осіб поранені, 20 пошкоджених або знищених будинків.

Запорізька область – було кілька тривог, без вибухів.

Вінничина, Волинь, Закарпаття – тихо. На Хмельниччині, в Тернополі, Черкасах – теж. Львівщина, Чернівці, Івано-Франківськ – без тривог. Рівненська область – відносно спокійно минула ніч, Полтавщина – ніч спокійна, вранці тривога.

На Луганщині нові міста не окуповані, але артобстріли тривають майже безперервно. У Рубіжному горить підприємство, навчальний заклад, у Лисичанську – залишки пального на НПЗ. Внаслідок обстрілу житлових кварталів у Рубіжному є 3 загиблих, з них – 2 діти.

Значна активізація по Авдіївці та Мар'їнці в Донецькій області. ЗСУ тримають оборону. Авдіївка: всю ніч обстріли по лінії навколо міста. Частина міста без електрики. На зараз інформації про постраждалих немає. Волноваха окупована. Маріуполь – у блокаді.

До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок. У місті залишаються люди. Виїзд з міста на особистому транспорті дуже небезпечний через постійні бомбардування.

Вночі Миколаїв зазнав обстрілів, лунала повітряна тривога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також тривога була по низці інших територій Миколаївщини. На ранок ситуація стабільна.

За останню добу на території Херсонщини ситуація майже не змінилася. Проблема із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, бензином. Також до ОВА продовжують надходити повідомлення з інформацією щодо замінувань території.

Одеса – одна вечірня тривога, ніч – спокійно.