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Росія знову обстріляла Київ, пошкоджено Шевченківський і Святошинський райони

Постраждали щонайменше чотири людини. 

Росія знову обстріляла Київ, пошкоджено Шевченківський і Святошинський райони
Обстріл Києва (ілюстративне фото)
Фото: Надано ОПУ

Росія знову обстріляла Київ. Пошкоджень зазнали будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

У КМДА повідомили, що обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. 

"Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки", – повідомили в адміністрації щодо обстрілу Святошина. 

У Шевченківському районі є загоряння кількох приватних будинків і в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. 

Ворог гатить по Києву щодня. Вчора росіяни вдарили по Оболоні. У місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено двох людей, одна загинула. Ще одна ракета, випущена зі "смерчу", влучила в Дніпро.

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