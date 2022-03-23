Росія знову обстріляла Київ, пошкоджено Шевченківський і Святошинський райони

Росія знову обстріляла Київ. Пошкоджень зазнали будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

У КМДА повідомили, що обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки.

"Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки", – повідомили в адміністрації щодо обстрілу Святошина.

У Шевченківському районі є загоряння кількох приватних будинків і в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані.

Ворог гатить по Києву щодня. Вчора росіяни вдарили по Оболоні. У місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено двох людей, одна загинула. Ще одна ракета, випущена зі "смерчу", влучила в Дніпро.