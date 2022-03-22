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Росіяни вдарили по Оболоні в Києві: одна людина загинула, три поранено

Пошкоджено два будинки й вантажівку.

Внаслідок ворожого обстрілу Оболонського району Києва в місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено дві людини, одна загинула. Про це повідомили у військовій адміністрації Києва.

Також зазначається, що ще одна ракета, випущена зі "Смерчу", попала в Дніпро.

В ДСНС зазначили, що обстріл стався близько 13.00, ліквідували пожежу о 15:00.

В ОВА зазначили, що За всі 27 днів спротиву у Києві пошкоджено 72 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 11 шкіл, 5 дитячих садочків. Затримано 162 диверсанти.

Також у військовій адміністрації нагадали про заборону використовувати відеофіксатори в автомобілях, знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів.

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