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Повітряні сили збили російський безпілотник і два літаки на Слобожанському напрямку

Ворожі цілі збиті з Дніпропетровської області.

Повітряні сили збили російський безпілотник і два літаки на Слобожанському напрямку
архівне фото

Сили української протиповітряної оборони збили сьогодні безпілотник і два бойових літаки на Слобожанському напрямку. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід". Зазначається, що повітряні цілі знищені підрозділами з Дніпропетровської області.

"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Маріупольська міська рада теж повідомляла про збиття російського літака над Маріуполем.

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