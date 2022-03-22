Вона розпочне роботу через місяць і зможе прийняти 170 учнів з 1 по 11 клас.

Через велику кількість українських біженців у Варшаві відкриють українську школу. Про це повідомляє Читомо з посиланням на польські ЗМІ.

Школа розпочне роботу через місяць, навчання у ній буде доступним для учнів всіх класів – з 1 по 11. Заклад зможе прийняти близько 170 учнів. Охочі потрапити до резервного списку можуть надіслати заявку на поштову адресу otwieramyszkoly@gmail.com.

Площа офісу, в якому облаштували навчальний заклад, становить 1,2 тисячі квадратних метрів. Приміщення безкоштовно надала компанія Immofinanz, якій належить будівля. А над адаптацією простору працюють архітектори студії XYstudio.

«Зараз ситуація у школах Варшави непроста: місць критично бракує. Кількість школярів з України, які почали вчитися у Варшаві, вже становить понад 10 тисяч осіб. При цьому більшість дітей приєдналися до польських класів без належної підготовки», – зазначає мер Варшави Рафаль Тшасковський.

Всього у столиці Польщі перебуває, за словами мера, понад 90 тисяч дітей з України.

Нагадаємо, станом на 7 березня російські війська зруйнували або пошкодили 211 українських шкіл.