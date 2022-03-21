Президент Швейцарії зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс зустрівся з українцями, який перебувають у Польщі через російську агресію.

У своєму Twitter Кассіс наголосив, що "треба захистити цивільне населення та забезпечити гуманітарний доступ! З нашою п’ятою доставкою допомоги ми підтримуємо людей в Україні".

Президент Швейцарії відвідав пункт пропуску "Дорогуськ" на польсько-українському кордоні і зустрівся з місцевою владою, яка організовує допомогу біженцям.

Touched to be at the #Dorohusk border crossing 🇵🇱🇺🇦 Refugees from Ukraine arrive here every day. Support from local authorities & NGOs is very impressive. #Switzerland is contributing with humanitarian goods on the Ukrainian side 🇨🇭 pic.twitter.com/XcayDrtVY3 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) March 21, 2022

Кассіс повідомив, що його держава передала Україні близько 500 тонн допомоги.

Нагадаємо, 19 березня президент Володимир Зеленський звернувся до швейцарців із закликом підтримати народ України у війні проти Росії.

У Швейцарії все активніше звучать заклики про необхідність обмежити усі кошти, що належать росіянам, близьким до президента Володимира Путіна. Наразі відомо, що швейцарські банки зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, які належать росіянам.