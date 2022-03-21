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Президент Швейцарії зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Кассіс відвідав пункт пропуску "Дорогуськ" на польсько-українському кордоні.

Президент Швейцарії зустрівся з українськими біженцями в Польщі
Ігнаціо Кассіс
Фото: Вікіпедія

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс зустрівся з українцями, який перебувають у Польщі через російську агресію.

У своєму Twitter Кассіс наголосив, що "треба захистити цивільне населення та забезпечити гуманітарний доступ! З нашою п’ятою доставкою допомоги ми підтримуємо людей в Україні".

Президент Швейцарії відвідав пункт пропуску "Дорогуськ" на польсько-українському кордоні і зустрівся з місцевою владою, яка організовує допомогу біженцям.

Кассіс повідомив, що його держава передала Україні близько 500 тонн допомоги.

Нагадаємо, 19 березня президент Володимир Зеленський звернувся до швейцарців із закликом підтримати народ України у війні проти Росії.

У Швейцарії все активніше звучать заклики про необхідність обмежити усі кошти, що належать росіянам, близьким до президента Володимира Путіна. Наразі відомо, що швейцарські банки зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, які належать росіянам.

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